На конференции в МГИМО обсудили влияние технологий на мировую политику

Серьезным вызовом для России является обеспечение глобальной информбезопасности. Об этом на пленарной сессии «Высокие технологии как фактор современной мировой политики» конференции «Цифровые международные отношения», которая стартовала 25 октября в МГИМО, заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Ни для кого не секрет, что против нашей страны ведется, в том числе и информационная агрессия. Практически ежедневно мощным хакерским атакам подвергаются российские государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, объекты системы жизнеобеспечения», — отметил он.

Несмотря на геополитическую обстановку, по его словам, РФ остается открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информационной безопасности со всеми государствами без исключения.

«Наша страна нацелена на предотвращение конфликтов в информационном пространстве, поощрения исключительно мирного использования информационно-коммуникационных технологий, содействие наращиванию цифрового потенциала», — сказал Иванов.

Как отметил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, в сегодняшних реалиях цифровой суверенитет не может формироваться в условиях изоляции. «Более того, синергия усилий государств, нацеленных на развитие за счет сотрудничества, в том числе в технологической сфере, способна данный суверенитет обеспечить», — добавил он.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль считает, что у России есть огромное количество передовых технологий, разработок, проектов, о которых должны знать и которые должны быть востребованы по всему миру. По его словам, их необходимо популяризировать.

В ходе круглого стола «Цифровая трансформация государственного управления» участники рассказали о достигнутых успехах и задачах, которые еще предстоит решить в данной области.

Директор по информтехнологиям Национального расчетного депозитария Павел Андрианов заметил, что нужды цифровизации можно полностью закрыть продуктами российской разработки, число которых стремительно увеличилось за последний год и продолжает расти.

«Оказывается, на самом деле отечественных решений очень много. Практически в каждой даже самой маленькой области есть российское решение, которое можно использовать», — сказал он.