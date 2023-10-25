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Подросток получил ножевое ранение, заступившись за девушку

На Алтае подросток заступился за девушку и получил ножевое ранение

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Shutterstock

В селе Чемал Алтайского края юноша заступился за девушку, которую оскорбил хулиган и получил ножевое ранение. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел в ночь на 22 октября возле кафе «Рандеву» в селе Чемал, 17-летний юноша услышал, как на крыльце заведения другой молодой человек оскорбляет девушку. Подросток вступился за даму и сделал хулигану замечание, в ответ тот достал нож и ударил им оппонента в спину.

С ранением почки пострадавшего экстренно госпитализировали, сейчас жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, обвиняемый в нападении заключен под стражу.

Ранее на Кавказе конфликт пары закончился травмой у приехавшего на вызов полицейского.

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