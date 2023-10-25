Россиян предупредили об опасных болезнях, которые можно подхватить в бане и сауне

Бассейны, общественные сауны и бани считаются более безопасными для купания, чем открытые природные водоемы, так как их регулярно дезинфицируют. Однако, несмотря на это, есть опасность подхватить в таких местах различные заболевания, предупредил в беседе с «Пятым каналом» терапевт Андрей Кондрахин.

В общественных банях и бассейнах есть опасность заразиться кожными болезнями, в первую очередь – грибком пальцев ног. Причем опасность состоит в том, что люди не всегда принимают это всерьез и не обращаются к врачу, отметил Кондрахин.

«Споры грибов способны попасть на здоровую кожу и разрастись до больших размеров», — предупредил он.

Также в бассейнах и саунах, по словам терапевта, водятся кишечная палочка, золотистый стафилококк и даже некоторые виды глистов. К примеру, аскариды распространяются в воде, и заразиться ими можно, если случайно сделать глоток.

Дерматолог Юлия Галлямова добавила, что в подобных общественных местах есть опасность подхватить чесотку или вшей. По ее словам, для этого достаточно случайного прикосновения к чужому нижнему белью или тесного контакта в одной раздевалке.

Однако помнить о подобных угрозах стоит и при купании в открытом водоеме, добавила дерматолог. Особенно она посоветовала избегать купания в озерах и реках, где много уток, птиц и тины.

Напомним, также дерматологи советуют не прикасаться оголенным телом к поверхностям в бане и саунах, чтобы не подхватить акне на ягодицах.