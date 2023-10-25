Студенты нижегородского колледжа — о педагоге, матерившемся на парах: «проводил демоверсию армии»

Бывший студент Нижегородского радиотехнического колледжа Роман в беседе с «Газетой.Ru» заступился за преподавателя, который ругался матом и заставлял учеников отжиматься за неопрятный внешний вид на занятиях. По словам юноши, педагог проводил хорошую военную подготовку, а просьбы выполнить упражнения за небритость положительно влияли на дисциплину.

«Сергей Сергеевич — профессионал своего дела. Многие из пройденных тем по предметам «антенно-фидерные устройства» и «радиопередающие устройства» были подкреплены реальными случаями, с которыми он сталкивался в жизни. Педагог смог нашей группе привить интерес к данным предметам. Он отлично проводил военную подготовку — получилась демоверсия армии, но без жестоких армейских вещей, о которых парни уже рассказывали, находясь на службе. У нас занятия с ним проходили в более спокойной форме, так как мы уважали и уважаем этого преподавателя. Наша группа была полностью согласна, что студент на парах должен опрятно выглядеть, а даже если и были у нас небритые, то отжаться от пола 10-15 раз сможет каждый, и это работало только в положительную сторону на дисциплину в группе», — сказал он.

Роман отметил, что студент, снявший поведение преподавателя на видео, не был готов к предмету и «затаил обиду».

«При общении с другими группами были слышны только положительные отзывы о том, что он классный преподаватель, знающий свое дело. Из моего круга общения никто в его сторону плохого слова не сказал. Студент, снявший видео с педагогом, не особо хотел учиться, как-либо исправлять свое положение, возможно, стиль одежды, затаил большую обиду и просто пожаловался. Дресс-кода в колледже, конечно, нет, но не надо впадать в крайности — все-таки это учебное заведение со своими нормами приличия. Ученики Сергея Сергеевича благодарны ему за те знания и опыт, которые он передал нам, ведь многие пошли в армию, где смогли спокойно отслужить и не попасть в неприятные ситуации с дисциплиной. В решении каких-то технических проблем, бывает, вспоминаются истории, благодаря которым мы уже знаем, как можно решить быстро данную проблему», — добавил он.

Еще один бывший ученик колледжа Роман в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что мат преподавателя на парах «никого не раздражал», а к внешнему виду педагог придирался, поскольку хотел, чтобы на военной подготовке ученики выглядели опрятно.

«Все говорили, что он придирается к внешнему виду, так как ведет военную подготовку и хочет, чтобы на ней были все опрятные. А так, не скажу, что он какой-то тиран. Да и сейчас молодежь наглая вся и издевается над преподавателями, не ставя их ни во что. Друзья из других групп говорили, что все нормально, если самому себя нормально вести. Насчет мата — в принципе, никого не раздражало», — пояснил он.

Мать одного из студентов Елена призналась «Газете.Ru», что благодарна педагогу и не осуждает его за подобную манеру поведения.

«Из стен этого колледжа у нас вышла группа замечательных парней, которые знают свое дело. Общение подобного рода не всегда корректно, но мы упустим этот момент. Хорошую манеру поведения мы должны прививать сами, а не преподаватели. Родителям дано слишком много прав, преподаватели с данной ситуацией борются и не всегда получается у них корректно это воспроизводить для того, чтобы нормально преподавать свой предмет. Я ничего плохого не могу сказать ни про колледж, ни про этого преподавателя. Я довольна тем, что мой ребенок там отучился», — заключила женщина.

Видео, на котором преподаватель Нижегородского радиотехнического колледжа матерится на студентов и заставляет их отжиматься за щетину на лице, было опубликовано в Telegram-канале «Нижний №1». Спустя несколько дней ученики опубликовали еще один видеоролик, где педагог называет пожаловавшегося на него студента «стукачом» и заявляет, что никакое наказание ему не грозит. Министерство образования области проводит проверку.

Ранее воспитанник омского детдома, где издевались над подростком, заявил, что там ломают психику.