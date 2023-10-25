Милонов предложил объявить Хеллоуин праздником извращенцев и дегенератов

Если в России перестать «пропагандировать» праздник Хеллоуин, то о нем вскоре забудут, так как он появился искусственно, считает замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Этот праздник нужно объявить неприличным из-за «извращений», заявил он в беседе с НСН.

Так Милонов отреагировал на предложение отмечать вместо Хеллоуина фестиваль урожая.

«Не могу похвастаться, что я садовод, но в России урожай собирается раньше. А праздник Хэллоуин надо сделать неприличным, публично объявить его праздником извращенцев и дегенератов со всей этой тыквенной атрибутикой», — считает Милонов.

Празднование Хеллоуина он назвал показательным примером того, как жители могут примерять на себя «самые идиотские западные традиции».

«У нас огромное количество своих праздников, которые гораздо более интересные, чем трансгендерные и ЛГБТ-традиции Хэллоуина, — заявил депутат. — Есть огромное количество вариантов, которые можно отпраздновать вместо Хэллоуина».

Напомним, с инициативой отмечать вместо Хеллоуина традиционный фестиваль урожая выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. В этот день он предложил школьникам угощать друг друга выращенными на приусадебных участках овощами, а также проводить конкурсы на самую большую тыкву.

В ижевской школе ранее сообщили о планах отметить Тыквенный Спас вместо Хеллоуина.