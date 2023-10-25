Депутат назвал тщетными возможные попытки дерусификации поисковой выдачи Google

Попытки украинской стороны предпринять действия, направленные на дерусификацию поисковой выдачи Google — привлечение дополнительного внимания общественности к угасающему интересу вокруг украинской тематики на фоне событий на Ближнем Востоке. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

По мнению парламентария, стремление представителей Украины убедить компанию Google активнее продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи для украинских пользователей на Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина, рассчитано на ту часть внутренней аудитории, которая привержена более радикальным взглядам и поддерживает отрицание всего русского.

«Оголтелая расправа со всем русским, которая прокатилась по всему миру — запрещение литературы, сносы памятников, исключение российских композиторов из репертуаров классических концертов не принесла результатов», — напомнил Сергей Боярский.

Он добавил, что русская культура — это часть мировой культуры. А русский язык, убежден первый зампред думского комитета — остается для большинства украинцев родным.

«Как ни включу украинские новости, обнаруживаю, что ведущие и гости эфиров изъясняются на русском языке или же переходят с украинского на русский, чтобы лучше друг друга понимать. Это очень показательно. Для украинцев русский язык такой же родной и красивый, как украинский, они им пользуются — учатся на нем, работают, веселятся и ругаются. Так было, есть и будет», — сказал Сергей Боярский.

Парламентарий считает, что дерусификация поисковой выдачи Google будет безрезультатной, попытки киевского режима навязать новую моду в угоду политической конъюнктуре не увенчаются успехом.

Напомним, 20 октября первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и попросила провести работу по изменению автоматической выдачи русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик учитывает предпочтения пользователя и ориентируется на язык поиска контента).