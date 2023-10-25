В Крыму заявили, что третий иск к Украине за водную блокаду потянет на 2 трлн рублей

Промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, речь пойдет об ущербе на 2 трлн рублей.

Арбитражный суд также удовлетворил в полном объеме иск об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году.

Сумма ущерба оценивается в 152,6 млрд руб., а общий ущерб — в более чем 4 трлн руб., сообщил первый заместитель главы Госсовета Крыма Ефим Фикс.

«Суд принял решение исковое заявление удовлетворить в полном объеме», — рассказал Фикс.

Суд взыскал с ответчиков в казну Крыма не только убытки, но и еще 200 тыс. руб. пошлины, заключил он.

В начале октября Константинов заявлял, что в Крыму в рамках судебного процесса будет подготовлен полный список организаторов и исполнителей водной блокады полуострова, к которой причастна Украина.

Он подчеркнул, что в ходе судебного процесса власти Крыма готовы назвать конкретные имена тех, кто водную блокаду инициировал, и кто был его непосредственным исполнителем.

Глава парламента Крыма сообщал, что полуостров потребует от Украины выплатить каждому жителю республики по 200 тыс. руб. в качестве моральной компенсации за водную блокаду.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.