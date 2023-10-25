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Эксперт рассказал, как возвращение уехавших россиян отразится на рынке труда

Основатель Superjob Захаров: возвращение россиян не отразится на рынке труда

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Shutterstock

Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров в эфире «Радио 1» прокомментировал результаты исследования Института Европейского университета, согласно которому 15% уехавших из России граждан вернулись обратно. По данным аналитиков, россияне приезжают домой из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также в связи с ухудшением условий жизни за границей в целом.

По мнению эксперта, возвращение россиян никак не отразится на рынке труда.

«Большинство высококвалифицированных россиян, которые уезжали из России, они продолжали работать на местные компании и никуда с российского рынка не уходили, потому что жить на что-то надо. А низкоквалифицированных уехало настолько мало, что ими можно пренебречь. Так что это никак не отразится на рынке», — отметил Захаров.

Более 820 тыс. человек уехали из России с начала специальной военной операции на Украине, 15% из них уже вернулись — временно или навсегда. По информации исследователей, россияне за границей «теряют деньги, статус», у многих снижается качество жизни. Официальных данных по количеству уехавших нет, российские власти заявляли о возвращении половины релокантов. При этом в Кремле обещают, что им ничего не угрожает, а в Госдуме грозят отправкой «в Магадан». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Помощник президента РФ Максим Орешкин до этого заявлял, что безработица в России находится на исторически низком уровне в 3%. По его словам, таких показателей в стране еще не было.

Ранее рекрутеры пожаловались на увеличение срока закрытия вакансий в России.

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