Диетолог рассказала, какой принцип поможет не набрать вес на новогодние праздники

Принцип «тарелки здорового питания» поможет не набрать лишние килограммы на новогодние праздники, рассказала RuNews24 диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, он подразумевает то, что половину рациона будут занимать овощи фрукты, четверть — белковые продукты, оставшуюся четверть — углеводы. При этом в праздничные дни позволительно есть не только нежирные виды мяса, отметила Круглова.

Эксперт также советует немного редактировать блюда на праздничном столе, чтобы снизить их калорийность. Например, в оливье можно добавить отварную курицу, а в качестве заправки — использовать легкий майонез в небольшом количестве.

«Также можно снизить количество картофеля в салате, что тоже повлияет на калорийность, но очень важно, чтобы в итоге этот салат подходил вам по вкусу. Потому что праздничное блюдо должно быть вкусным. Если хочется снизить калорийность десертов, то это могут быть различные фруктовые десерты в виде желе. Они менее калорийны. Можно потреблять и классические десерты, но следует следить за их количеством», — добавила диетолог.

Снизить калорийность рациона поможет и выбор напитков. Например, в качестве основных напитков можно использовать воду или фруктовые соки без добавления сахара.

Круглова также напомнила, что для контроля веса важна не только калорийность, но и физическая активность, а также количество потребляемых продуктов.

«Если новогодние праздники — это только еда в новогоднюю ночь и, может быть, 1-2 встречи с друзьями без переедания, то вряд ли это приведет к набору веса. А вот если новогодние праздники начинаются с середины декабря и заканчиваются в конце января и сопровождаются обильными застольями, тогда риск набора лишнего веса будет достаточно высоким», — заключила она.

Накануне Наталья Круглова посоветовала быть осторожными с соусами и колбасными изделиями, потому что они стимулируют аппетит.

Ранее был назван неожиданный способ, который поможет отказаться от фастфуда.