На крупном складе в Челябинске вспыхнул пожар

Пожарные Челябинска ликвидировали возгорание в складских помещениях. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Рылева. В здании, где раньше располагался пивзавод, загорелось помещение. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. В момент, когда специалисты начали тушение, наблюдалось сильное задымление из-под кровли.

«Огнеборцам удалось оперативно локализовать пожар, не допустив его распространения», — сообщается в публикации.

В результате пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Профильным специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти загорелась Национальная Пожарная Компания.