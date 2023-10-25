Силовики устроили облаву на крупнейшем оптовом рынке Челябинска

В Челябинске правоохранители посетили оптовый рынок с проверкой. Об этом сообщает URA.RU.

По словам очевидцев, вход на территорию объекта перегородил экипаж ДПС. Местные жители заметили сотрудников Росгвардии и большое количество мигрантов.

Как сообщает 74.ru, на рынке правоохранители осматривают территорию и администрацию.

«Сотрудники СК опечатали площадку, стоящие на ней боксы, автомобили. Также задержаны некоторые представители рынка», — сообщается в публикации.

Рынок на северо-западе Челябинска является крупнейшим в регионе среди оптовых. Местные жители не раз жаловались на объект, в том числе и из-за большого количества мигрантов из Средней Азии, которые пристают к детям.

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