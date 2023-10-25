Военный остался в отпуске на неделю и получил четыре года колонии-поселения

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно покинул часть. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, осужденный хотел отдохнуть от службы и уклониться от получения предписания для убытия к новому месту службы. В результате он не явился из отпуска в часть своевременно. В военную комендатуру гарнизона он пришел сам только спустя неделю.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд учел то, что у подсудимого есть малолетний ребенок, поэтому смягчил наказание.

На данный момент приговор не вступил в силу и мужчина может обжаловать его.

Ранее в Красноярске двух рядовых посадили на пять лет за самовольное оставление части.