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Военный остался в отпуске на неделю и получил четыре года колонии-поселения

На Сахалине военный получил четыре года за то, что опоздал в часть на неделю

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно покинул часть. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии правоохранителей, осужденный хотел отдохнуть от службы и уклониться от получения предписания для убытия к новому месту службы. В результате он не явился из отпуска в часть своевременно. В военную комендатуру гарнизона он пришел сам только спустя неделю.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд учел то, что у подсудимого есть малолетний ребенок, поэтому смягчил наказание.

На данный момент приговор не вступил в силу и мужчина может обжаловать его.

Ранее в Красноярске двух рядовых посадили на пять лет за самовольное оставление части.

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