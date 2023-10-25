Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Дальнем Востоке произошло два землетрясения

У Камчатки и Курил произошли два землетрясения магнитудой около 5

close
100%
Uwe Anspach/Global Look Press

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8, другое, магнитудой 4,9, случилось в акватории Тихого океана в 195 километрах юго-западнее Усть-Камчатска. Такие данные приводят Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» и камчатское управление МЧС.

«177 километров от Северо-Курильска. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 492 километра, глубина 79,3 километра, магнитуда 4,8», — говорится в сообщении о сейсмособытии.

Уточняется, что землетрясение произошло в 1:02 по московскому времени.

По информации главного управления МЧС по Камчатскому краю, ночью 25 октября в другой точке в акватории Тихого океана на глубине 128 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр пришелся на точку в 195 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск.

Как сообщалось ранее, в двух школах в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, были отменены занятия из-за пеплопада, вызванного извержением вулканов Ключевской и Безымянный.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий