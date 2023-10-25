Против детского психолога Петрановской возбудили дело о дискредитации армии

В отношении детского психолога и публициста Людмилы Петрановской возбуждено дело об административном правонарушении по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что против психолога возбужденно дело, предусмотренное ч. 1. ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации. В настоящее время силовые структуры принимают меры, направленные на установление местонахождения Петрановской. Ей грозит штраф размером от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что МВД начало проверку Петрановской по поводу дискредитации российских Вооруженных сил.

До этого заявление в Генеральную прокуратуру на Петрановскую написал глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он утверждает, что с 2014 года психолог поддерживает Украину, осуждает специальную операцию, а ее деятельность финансируют филиалы британских и американских фондов.

13 июля Госдума РФ приняла законопроект, устанавливающий штрафы для иноагентов, которые проигнорировали предписание министерства юстиции о нарушении соответствующего закона.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.