Врач объяснила связь отопительного сезона с ростом заболеваемости ОРВИ

С началом отопительного сезона воздух в помещении становится суше, что негативно отражается на здоровье. Пересушенная слизистая оболочка носоглотки становится входными воротами для инфекций. Кроме того, из-за сухого воздуха обостряются хронические заболевания (астма, аллергии, дерматозы) и снижается иммунитет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Александра Филева, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Пустынная» атмосфера не только причиняет дискомфорт, но и способствует развитию большого количества заболеваний. Из-за недостатка влаги быстро пересыхают слизистые оболочки носоглотки и глаз, человек становится более восприимчив к инфекциям. В результате люди чаще болеют ОРВИ, а из-за снижения выработки слезной жидкости быстрее устают и воспаляются глаза. В сухом воздухе у людей, страдающих бронхиальной астмой и другими аллергиями, могут участиться приступы», — объяснила она.

Негативно влияет отсутствие влаги и на кожу: усиливается испарение собственной влаги из кожи, в результате она теряет эластичность, начинает шелушиться, становится более чувствительной и восприимчивой к аллергенам и инфекциям. Кроме того, из-за сухости воздуха в организме человека хуже усваивается кислород, что приводит к гипоксии и, как следствие, быстрой утомляемости, головокружениям и плохому настроению.

«Чтобы избежать заболеваний, необходимо поддерживать в квартире нормальный микроклимат и увлажнять воздух. Это особенно важно, если в помещении находятся дети: они более чувствительны к сухости воздуха и вирусам. Проще всего это сделать с помощью специального увлажнителя», — отметила эксперт.

Если по какой-то причине использовать увлажнитель воздуха нельзя, можно попробовать сделать домашнюю атмосферу более комфортной с помощью подручных средств. В помещении рядом с батареями рекомендуется расставить емкости с водой или развесить мокрые полотенца: испаряемая с них влага будет насыщать воздух. Те, кто увлекается разведением цветов, могут завести растения, способные повысить влажность воздуха. К ним относятся пальма арека катеху (бетелевая пальма), бостонский папоротник, паучник, спатифиллум. Чтобы предохранить кожу и слизистые оболочки глаз от пересыхания, стоит использовать увлажняющие лосьоны и кремы.

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