Названы самые популярные в России профессиональные праздники

День учителя, День воспитателя и всех дошкольных работников, День медицинского работника оказались наиболее популярными профессиональными праздниками. Это показало исследование среди российских пользователей ОК в течение последнего года.

Аналитики исследовали, какие профессиональные праздники больше всего отмечали в социальной сети с октября 2022-го по сентябрь 2023 года включительно. Для этого они изучили открытые и обобщенные данные о том, какие праздники в качестве личных пользователи указывали в своих профилях. Эти данные добавили сотни тысяч человек.

Топ-10 самых популярных в России профессиональных праздников: День учителя — 5 октября; День воспитателя и всех дошкольных работников — 27 сентября; День медицинского работника — третье воскресенье июня; День строителя — второе воскресенье августа; День железнодорожника — первое воскресенье августа; День работника торговли — четвертая суббота июля; День юриста — 3 декабря; День радио — 7 мая; День финансиста — 8 сентября; День пожарной охраны — 30 апреля.

В зависимости от города порядок профессиональных праздников в рейтинге менялся. Например, в Новосибирске и Хабаровске третью строчку занял День железнодорожника, во Владивостоке он оказался вторым по популярности. В Тюмени замыкают топ-3 одинаково распространенные День строителя и День медицинского работника. Реже всего россияне отмечали День экономиста, День географа и День археолога.

«Когда люди отмечают профессиональную дату, они празднуют одну из своих социальных ролей или идентичностей. В данном случае – карьерную. Праздник дает возможность еще раз ответить на вопрос «кто я?». То есть утвердиться в этой идентичности. Если мы можем праздновать, значит, мы отождествляем себя с этой социальной ролью. Кроме того, это время, когда можно получить подтверждение и со стороны других. Мы социальны, нам важно не только, чтобы мы сами определили свою идентичность, но и чтобы другие подтвердили ее. Это и ощупывание круга «своих», причем широкого круга «своих», и проверка связей и их укрепление», — прокомментировала клинический психолог Дарья Яушева.

В аналитику не были включены профессиональные военные праздники, поскольку часто их отмечают не только непосредственно представители военных профессий, но и другие пользователи по всей России.

Ранее сообщалось, что в российской школе вместо Хеллоуина отметят Тыквенный Спас.