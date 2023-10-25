Стоматолог объяснила, как боли в спине могут быть связаны с зубами

Одной из возможных причин связи между зубами и болями в спине является совместная иннервация — то есть связь нервов, идущих к зубам, с нервами, ведущими к другим частям тела, включая спину. В результате этого может создаваться так называемая «рефлекторная боль» — когда болевой сигнал переотражается в другой области через общие нервные связи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» Наталья Юрченко.

«Например, заболевания зубов и десен, такие как воспаление корневых каналов, кариес или пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб), нередко приводят к воспалению и активации нервных рецепторов в области рта. Этот болевой сигнал может распространиться вдоль нервных путей и вызвать боли или дискомфорт в других частях тела, включая спину», — объяснила Юрченко.

Также она отметила, что боли в зубах способны привести к изменению позы или жевательного движения, а это, в свою очередь — к дополнительному напряжению мышц спины и болевым ощущения в этой области.

«Кроме того, некоторые проблемы с зубами могут вызвать мышечное напряжение в области лица, шеи и плеч, которое может распространиться на спину. Например, такое возможно из-за неправильного прикуса или зубных протезов, не соответствующих анатомии рта», — добавила врач.

Она также обратила внимание, что здоровье зубов и десен связано с общим состоянием организма. Хронические воспалительные процессы в ротовой полости могут оказывать воздействие на иммунную систему и воспалительные маркеры, которые в конечном итоге могут повлиять на другие части тела, включая мышцы спины.

«Важно понимать, что связь между зубами и болями в спине может быть довольно сложной и индивидуальной. Если у вас есть боли в спине, особенно если они сопутствуют заболеваниям ротовой полости, рекомендуется обратиться к врачу-ортодонту или неврологу, чтобы провести необходимые обследования и выявить возможные причины этих болей», — подытожила Юрченко.

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