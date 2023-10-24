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Женщина перепутала беременность с заболеванием желудка

Daily Mail: в Парагвае врачи приняли роды у женщины, не знавшей о беременности

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Жительница Парагвая не подозревала о своей беременности на протяжении девяти месяцев, она обратилась в больницу, заподозрив у себя заболевание желудка из-за резкой боли в области живота. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя мать двоих детей обратилась за медицинской помощью, когда у нее сильно заболел живот, неприятные ощущения только усиливались. Когда врачи местной больницы спросили, не ждет ли она ребенка, пациентка уверенно ответила, что детей больше не планирует и не беременна.

Однако во время осмотра медики поняли, что у женщины начались роды. Спустя несколько часов на свет появилась здоровая девочка, мать двоих детей не смогла объяснить, почему она не заметила ни одного признака беременности, ее не смущал и растущий в объемах живот.

Новорожденную вместе с матерью перевели в ближайший роддом, где они некоторое время будут находиться под медицинским наблюдением.

Ранее в Китае мужчина тайно прервал беременность подруги.

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