Более 715 тыс. детей привились от гриппа в Подмосковье

Жители Подмосковья продолжают прививаться от гриппа. Дети могут сделать прививку в поликлинике, а также детских садах и школах, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Вакцинация помогает защититься от гриппа и его тяжелых осложнений, на данный момент это самый эффективный способ. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети. Всего с начала кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 715 тыс. детей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на прием к врачу можно по телефону, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.