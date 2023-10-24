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Более 715 тыс. детей привились от гриппа в Подмосковье

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Жители Подмосковья продолжают прививаться от гриппа. Дети могут сделать прививку в поликлинике, а также детских садах и школах, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Вакцинация помогает защититься от гриппа и его тяжелых осложнений, на данный момент это самый эффективный способ. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети. Всего с начала кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 715 тыс. детей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на прием к врачу можно по телефону, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

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