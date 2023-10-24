В США представили цифровые окна с настраиваемым из них видом

В США представили цифровые окна с высоким разрешением, пишет Oddity Central. С их помощью можно настроить любой вид из окна: от заката на океаническом пляже до небоскребов в центре мегаполиса.

Проект получил название LiquidView. Это виртуальное окно, состоящее из цифровых панелей, на которые выводится изображение из библиотеки данных, которая предоставляется по подписке.

«Каждый пейзаж фотографируется кинематографистами National Geographic с помощью кинокамер для художественных фильмов в течение 24 часов», — говорится в заявлении.

Объявлено, что однопанельное виртуальное окно стоит $25 тысяч, а более крупный вариант с тремя панелями можно будет купить за $100 тысяч.

«Улучшение жизни людей путем предоставления каждому красивого вида стало катализатором для запуска LiquidView. Наши окна буквально преображают комнаты», — рассказал директор компании Митч Браун.

Разработчики цифровых окон напомнили, что с помощью них нельзя будет проветрить помещение, и они требуют дополнительных затрат на электроэнергию.

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