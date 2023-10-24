Мэр Москвы рассказал о преображении территории около Южного речного вокзала

Пассажиры смогут пользоваться регулярным маршрутом речного электротранспорта и с комфортом отправляться в круизы в разные города после реконструкции Южного речного вокзала, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, долгое время вокзал не использовался, поэтому первым делом очистили от ила его акваторию и углубили дно до изначальных проектных отметок. Также на территории вокзала проложили инженерные сети, в том числе систему водостока. Она предотвращает сброс поверхностных стоков в акваторию реки.

«Затем благоустроили набережную протяженностью 500 метров. Там организовали пять причальных зон для прогулочных и круизных судов, а также регулярного электротранспорта», — отметил Собянин.

Для соблюдения требований транспортной безопасности на вокзале установили павильоны, в которых удобно и пассажирам, и обслуживающему персоналу. Скругленная форма корпусов и стеклянный фасад, обрамляющий внутренние помещения, визуально делают сооружение более легким.

«Вдоль набережной сделали комфортную зону отдыха. Заменили устаревшее ограждение, а также установили более 70 фонарей — на каждой опоре по три светильника прожекторного типа», — добавил мэр.

Как отметил Собянин, «реализация проекта позволила создать еще одно качественное общественное пространство у воды на юге Москвы».

С начала навигации возрожденный вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов.