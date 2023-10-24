Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэр Москвы рассказал о преображении территории около Южного речного вокзала

Собянин: реконструкция Южного речного вокзала обеспечила комфорт пассажирам

close
100%
mos.ru

Пассажиры смогут пользоваться регулярным маршрутом речного электротранспорта и с комфортом отправляться в круизы в разные города после реконструкции Южного речного вокзала, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, долгое время вокзал не использовался, поэтому первым делом очистили от ила его акваторию и углубили дно до изначальных проектных отметок. Также на территории вокзала проложили инженерные сети, в том числе систему водостока. Она предотвращает сброс поверхностных стоков в акваторию реки.

«Затем благоустроили набережную протяженностью 500 метров. Там организовали пять причальных зон для прогулочных и круизных судов, а также регулярного электротранспорта», — отметил Собянин.

Для соблюдения требований транспортной безопасности на вокзале установили павильоны, в которых удобно и пассажирам, и обслуживающему персоналу. Скругленная форма корпусов и стеклянный фасад, обрамляющий внутренние помещения, визуально делают сооружение более легким.

«Вдоль набережной сделали комфортную зону отдыха. Заменили устаревшее ограждение, а также установили более 70 фонарей — на каждой опоре по три светильника прожекторного типа», — добавил мэр.

Как отметил Собянин, «реализация проекта позволила создать еще одно качественное общественное пространство у воды на юге Москвы».

С начала навигации возрожденный вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий