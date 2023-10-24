В России рассказали о британском проекте по борьбе с пророссийской информацией

В сети опубликовали 6 серию проекта Андрея Лугового «Личный враг короля», в которой рассказали о финансировании Великобританией проекта Expose network, который создан для борьбы с «кремлевской дезинформацией», сообщается в Telegram-канале проекта Андрея Лугового.

Expose действует по заказу правительства Великобритании с 2018 года, когда премьер-министр Тереза Мэй поставила цель создать транснациональную сеть с хабом в Лондоне для мониторинга и «подсушивания» всех информационных каналов с дальнейшими вбросами нужного контента. На эти цели на старте было выделено £10 млн (около 77 млн руб.).

«Expose network был запущен в интересах Соединенного Королевства для создания информационного концлагеря, который должен уничтожать любую информацию, способную отражать реальное положение дел в сильной, стабильной, суверенной России. Взамен правды участники международного проекта должны были подтасовывать факты, искажать историю, использовать двойные стандарты и тотальную цензуру», — подчеркнул автор фильма Андрей Луговой.

Информационные боевые действия Expose вел на всей европейской части Восточного полушария, затронув страны Балтии, Западные Балканы, «Вышеградскую четверку» (Чехию, Венгрию, Польшу и Словакию) и другие государства. В России и Центральной Азии в рамках проекта Expose была создана сеть ютуберов, медийных оппозиционеров, гражданских активистов, которые должны подхватывать волну британской пропаганды.