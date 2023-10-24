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Диетолог рассказала, какие правила помогут не набрать вес на праздничных застольях

Диетолог Круглова: праздничный рацион должен основываться на базовых продуктах

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Pexels

В основу праздничного рациона должны входить базовые продукты, к которым относятся овощи, фрукты, цельные злаки, невысокой жирности белок и молочные продукты. Об этом RuNews24 рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, такой подход поможет не набрать лишние килограммы на застольях, в том числе, на предстоящих новогодних праздниках. При этом она советует ограничивать потребление продуктов, имеющих высокую жирность.

«Обращайте внимание на свое чувство голода и насыщение, например, если чувствуете, что насытились, то не стоит переходить грань и переедать. Это может вызвать дискомфорт и вряд ли улучшит праздничное настроение», — добавила Круглова.

Помимо этого, стоит быть осторожными с соусами и колбасными изделиями, потому что они стимулируют аппетит, а также с десертами, которые при маленьком объеме имеют большую калорийность.

Нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова до этого говорила, что очищение организма с помощью детокса после застолья поможет улучшить пищеварение и повысить уровень энергии.

Ранее диетолог рассказала, как не переедать в холодное время года.

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