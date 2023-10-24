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Эксперты назвали причины, по которым у человека постоянно мерзнут ноги

ОСН: ноги все время мерзнут при сахарном диабете, варикозе и анемии

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Если у человека все время мерзнут ноги, несмотря на высокую температуру воздуха и теплые носки, то это может говорить о наличии серьезного заболевания, предупреждают эксперты. Среди причин – анемия, сахарный диабет и другие недуги, выяснила Общественная Служба Новостей.

При сахарном диабете ноги мерзнут из-за снижения кровотока в ноги, при варикозе – из-за венозного застоя. Также причиной может быть атеросклероз артерий нижних конечностей, когда ноги становятся холодными из-за нарушения кровообращения.

Среди других причин – анемия, гипотония и гипертония, заболевания щитовидной железы, хроническая сердечная недостаточность или вегетососудистая дистония.

Также ноги могут мерзнуть из-за дегенеративного заболевания позвоночника – в этом случае ощущается также онемение конечностей. Еще одна возможная причина – синдром Рейно, в этом случае происходят спазмы мелких артерий и артериол, из-за чего конечности плохо переносят холодные условия.

Если мерзнет только одна ноги, то это может говорить о облитерирующем атеросклерозе сосудов ног. В этом случае может также наблюдаться боль в мышцах.

При проблеме постоянно мерзнущих ног эксперты советуют обратиться к терапевту, который назначит анализы и при необходимости – дополнительное обследование.

Напомним, врачи отмечают, что пожилые люди часто мерзнут из-за некоторых заболеваний. Среди них также называют атеросклероз, который ухудшает питание тканей и сосудов, сахарный диабет и железодефицитную анемию.

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