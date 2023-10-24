Психиатр дал советы, которые помогут самостоятельно справиться с тревожностью

Напряженный темп жизни, многозадачность и бесконечный поток тревожной информации влияют на появление тревожных расстройств у современных людей. О том, какие виды нарушений психики чаще всего встречаются и как самостоятельно справиться с тревожностью, kp.ru рассказал врач-психиатр, эксперт по доказательной медицине, автор книги «Скатертью тревога» Александр Мещеряков.

По его словам, на первом месте по распространенности стоит генерализованное тревожное расстройство.

«Женщины страдают им в два-три раза чаще мужчин. Характерные признаки — постоянное ощущение тревоги, беспокойства, раздражительность, сложности с концентрацией внимания, нарушение сна. Тревожные мысли, предчувствия крутятся в голове постоянно. Также сейчас очень распространены панические тревожные расстройства. Это внезапные приступы страха и паники, которые часто сопровождаются удушьем, учащением пульса, болью в груди, головокружением», — отметил эксперт.

При этом примерно 5-10% случаев тревожные психические расстройства могут не проявляться во внешнем виде человека и не ощущаться на эмоциональном уровне. Вместо этого они маскируются под физические симптомы. Так, например, при скрытой тревожности может болеть голова, также могут появиться мышечное напряжение, усиленное сердцебиение, скачки давления, неполадки с кишечником и мочевым пузырем, перечислил психиатр.

Чтобы справиться с тревожностью самому, специалист советует использовать технику заземления и осознанности.

«Суть в том, чтобы почувствовать свое тело. Встать и ощутить, что вы стоите. Сжать кулаки и ощутить, как напрягаются мышцы. Зафиксировать взгляд на каком-то предмете и осознать это. То есть максимально погрузиться в настоящий момент. Благодаря такому отвлечению блокируются реакции, связанные с тревожностью», — рассказал Мещеряков.

Если тревога и переживание мешают заснуть, можно попробовать закрыть глаза и максимально расслабить мышцы лица, продолжил врач. После этого, не открывая глаза, нужно свести их к переносице, зафиксировать положение и продолжить расслаблять мышцы. По его словам, такой способ помогает заснуть многим.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что для эффективной борьбы с тревожностью подойдут дыхательные упражнения.

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