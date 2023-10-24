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В России предлагают вдвое сократить рекламу азартных игр

В Госдуму внесут законопроект о сокращении рекламы азартных игр на ТВ и радио

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Depositphotos

Представители партии ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект, который предполагает сократить эфирное время рекламы азартных игр на телевидении и радио с 20 до 10%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам одного из авторов законопроекта, главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, данное предложение является «лишь первым этапом борьбы». Он подчеркнул, что в интернете также размещают множество рекламы букмекерских контор.

В публикации отмечается, что нововведение также предполагает допустить рекламу азартных игр по ТВ и радио только в промежутке с 23:00 до 6:00. Основная цель законопроекта — избавить россиян от игровой зависимости и мошеннических схем, жертвами которых все чаще становятся незащищенные слои населения.

До этого стало известно, что на блогера Асхаба Тамаева завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино в своем Telegram-канале.

Сотрудники Генпрокуратуры усмотрели правонарушения в действиях Тамаева: например, когда он предлагал подписчикам деньги за регистрацию в онлайн-казино. Теперь ему грозит уголовная статья за организацию азартных игр на территории России.

Ранее депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.

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