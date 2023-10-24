В Херсоне произошла серия взрывов

Глава военной городской администрации (ВГА) Херсона Роман Мрочко сообщил о серии взрывов в городе. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы! Армия РФ атакует с ... левого берега. Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!» — говорится в его публикации.

До этого глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне. По словам чиновника, повреждено «инженерное сооружение в Херсонском районе», а также территория транспортного предприятия и завод.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.