Врач объяснила, как стресс влияет на пищеварение

Стресс — фактор развития многих дисфункций и заболеваний, и работа органов пищеварения — не исключение. Объясняется это банальной физиологией: в моменты стресса мозг посылает сигнал «приказано выжить» и сосредотачивается на жизненно-важных процессах, к которым пищеварение относится не в первую очередь. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Зубарева, нутрициолог, основатель клиники Доктора Зубаревой.

«Результатом воздействия этого сигнала и естественного дефицита серотонина в период стресса становится уменьшение притока крови в ЖКТ и сокращения мышц кишечника и желудка, а также снижается выработка ферментов пищеварения. Главные симптомы стресса, которые мы при этом «нутром чувствуем» — изжога, вздутие или нарушения перистальтики», — объяснила эксперт.

По словам врача, бороться со стрессом с помощью продуктов можно.

«В первую очередь, исключив из рациона то, что негативно влияет на работу нервной системы. Это простые углеводы (торты, конфеты, печенье, булки и т.д.), а также другие продукты с сахаром: десерты дают обманчивый эффект, от сладкого повышается настроение, потому что уровень сахара в крови резко увеличивается, затем, когда он снижается, вы вновь сваливаетесь в апатию», — рассказала она.

Также не следует употреблять конечные продукты гликирования, особенно в сочетании со сладким и с алкоголем.

«То есть, отбивную с зажаренной хрустящей корочкой и бокал-другой вина тоже исключаем, как бы соблазнительно не выглядел этот ужин после тяжелого дня. Алкоголь в целом является не «анти-», а настоящим депрессантом, его употребление стимулирует выброс «стрессовых» гормонов дофамина, адреналина и норадреналина, тем самым еще больше усугубляя нестабильное состояние. Также убираем кофеинсодержащие напитки, обладающие аналогичными действием», — отметила медик.

Бороться со стрессом помогают продукты, содержащие витамин B и омега-3 жирные кислоты. Эти вещества способствуют стабильной работе нервной системы, улучшают кровоснабжение сосудов головного мозга, что влияет в лучшую сторону на когнитивные способности. Идеальный вариант — жирная морская рыба.

«Также организм в стрессе нужно поддержать продуктами, богатыми магнием: дефицит этого микроэлемента негативно влияет на нервную систему, вызывает мышечное напряжение и расстройство сна. Для нормализации ситуации подойдет, например, миндаль. Бананы не только восполнят дефицит магния, но и обеспечат организм порцией предшественника гормона радости серотонина триптофаном. Высоким содержанием триптофана могут похвастаться также индейка и кролик, а если на гарнир добавите гречку, то заодно обеспечите порцию витаминов группы В и долгую сытость, ведь гречка является медленным углеводом. Такой же пользой обладают молочные продукты (только выбирайте натуральный не обезжиренный продукт без подсластителей и красителей), орехи, вся зелень и горький черный шоколад с содержанием не менее 75% какао-бобов», — резюмировала она.

Ранее диетолог оценил эффективность овощной диеты.