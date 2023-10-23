ООН потеряла еще шесть своих сотрудников в секторе Газа

Число погибших в секторе Газа сотрудников ООН выросло до 35, сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA).

«Подтверждено, что еще шесть сотрудников БАПОР были убиты <...> с 7 октября», — говорится в сообщении организации.

Также уточняется, что с начала эскалации конфликта в Израиле были повреждены в общей сложности 40 объектов БАПОР, в том числе два за последние сутки.

Кроме того, рассказали в агентстве, по всему сектору Газа около 600 000 беженцев укрываются в 150 объектах БАПОР.

Днем ранее БАПОР сообщило о потере девяти своих сотрудников из-за авиаударов в секторе Газа с субботы, 21 октября.

12 октября погибшими в Газе числились 12 сотрудников организации.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.