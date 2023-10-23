Задержание четверых россиян по подозрению в сутенерстве попало на видео

В Оренбурге по подозрению в сутенерстве задержаны трое мужчин и женщина. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По информации ведомства, трое судимых ранее мужчин и 24-летняя женщина промышляли незаконным бизнесом. Россияне искали молодых девушек и размещали в интернете их анкеты. Клиентов они приглашали в съемные квартиры в центре города.

«Сутенеры тщательно контролировали своих работниц и за любое нарушение правил штрафовали», — сообщает «МВД Медиа».

Во время обысков по местам жительства подозреваемых и местам оказания интим-услуг полицейские изъяли банковские и сим-карты, мобильные телефоны, компьютеры, тетради и блокноты с записями, деньги, газовый пистолет с патронами и перцовые баллончики. В отношении предполагаемых сутенеров возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией.

Ранее иностранка организовала в подмосковной съемной квартире притон для занятия проституцией.