В ижевской школе заявили, что Тыквенный Спас похож на Хеллоуин, но добрее

В ижевской школе №16, где вместо Хеллоуина отметят Тыквенный Спас, заявили, что хотят познакомить детей с отечественными праздниками. Заместитель директора по воспитательной работе Юлия Саблина сказала «Газете.Ru», что Тыквенный Спас «намного добрее», чем зарубежный праздник.

«Ни для кого не секрет, что многие подростки очень любят Хеллоуин. А так хочется, чтобы для подрастающего поколения не стали культом традиции других стран, когда у нас достаточно «своих» замечательных праздников. Мы с ребятами задались целью поискать подобную традицию нашей страны и наткнулись на Тыквенный Спас, который нисколько не уступает знаменитому Хеллоуину. Да, у него подобная цветовая гамма, символом праздника тоже является тыква. Но, в отличие от Хеллоуина, этот праздник намного добрее. А жестокости и без того хватает в современном мире. Ребята не будут воплощаться в образы нечистой силы», — объяснила Саблина.

По словам замдиректора, о празднике ей рассказали сами школьники, которые нашли информацию в интернете.

«Наши ребята школьного самоуправления искали в интернете альтернативу Хеллоуину. И нашли Тыквенный Спас. Это своего рода наш вызов знаменитому Хеллоуину, который так популярен в Америке. Дети приняли этот тематический день с энтузиазмом и интересом. Сегодня все активно несли в школу тыквы для создания фотозоны. Совет старшеклассников начал разрабатывать тематические площадки, все ребята думают над созданием своих образов. Работа кипит, все с воодушевлением ждут этот день. Мы надеемся, что этот день пройдет весело и насыщенно, и станет замечательной ежегодной традицией», — рассказала Саблина.

Она добавила, что в честь праздника для детей проведут игры и мастер-классы, а также угостят их сладостями.

Тематический день в честь Тыквенного Спаса пройдет в ижевской школе №16 27 октября. Об этом сообщили организаторы праздника в соцсетях. Руководство школы предложило ученикам нарядиться в «костюмы, соответствующие тематике в оранжевой, черной, красной цветовой гамме». Детям запретили приходить на мероприятие в гриме, «маскарадных костюмах нечистой силы» и спортивной одежде.

Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя инициативу о проведении Тыквенного Спаса в некоторых регионах России, заявил «Газете.Ru», что это «безумное невежество».

Ранее в Петербурге отменили празднование Хеллоуина в парке из-за жалоб.