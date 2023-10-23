В СБУ не стали комментировать сообщения о своей причастности к взрыву Дарьи Дугиной

Служба безопасности Украины не стала комментировать данные газеты The Washington Post о причастности к взрыву российской журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников», — заявили в СБУ.

23 октября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины. Согласно информации издания, компоненты взрывного устройства провезли в захламленной машине женщина и ее 12-летняя дочь, спрятав их в клетке для кошки. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Вечером 20 августа 2022 года Дугина находилась в автомобиле в подмосковном Одинцово, когда произошел взрыв. Федеральная служба безопасности России заявляла, что это организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее бывший полицейский признал вину в помощи организаторам теракта против Дугиной.