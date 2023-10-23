Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СБУ не стали комментировать сообщения о своей причастности к взрыву Дарьи Дугиной

СБУ отказалась комментировать данные WP о причастности к подрыву авто Дугиной

close
100%
РИА «Новости»

Служба безопасности Украины не стала комментировать данные газеты The Washington Post о причастности к взрыву российской журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников», — заявили в СБУ.

23 октября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины. Согласно информации издания, компоненты взрывного устройства провезли в захламленной машине женщина и ее 12-летняя дочь, спрятав их в клетке для кошки. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Вечером 20 августа 2022 года Дугина находилась в автомобиле в подмосковном Одинцово, когда произошел взрыв. Федеральная служба безопасности России заявляла, что это организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее бывший полицейский признал вину в помощи организаторам теракта против Дугиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий