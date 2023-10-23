Медсестра спасла коллегу, в которую ударила молния

В Бостоне медицинская сестра спасла коллегу после удара молнии, женщина сумела оказать первую помощь пострадавшей. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на пляже в Бостоне 9 сентября, медсестра Талита Тейшейра Падилья выгуливала собаку, когда в нее ударила молния. Свидетельницей происшествия оказалась местная жительница Трейси Кронин, которая также работала медицинской сестрой.

Она вызвала скорую помощь и реанимировала пострадавшую до приезда врачей. Девушку госпитализировали, в больнице она провела полтора месяца, по заверениям медиков, ее удалось спасти только благодаря первой помощи, оказанной на пляже.

Ранее житель Китая выжил после того, как в него за пять минут два раза ударила молния.