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Медсестра спасла коллегу, в которую ударила молния

People: в США медсестра спасла пострадавшую от удара молнии коллегу

В Бостоне медицинская сестра спасла коллегу после удара молнии, женщина сумела оказать первую помощь пострадавшей. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на пляже в Бостоне 9 сентября, медсестра Талита Тейшейра Падилья выгуливала собаку, когда в нее ударила молния. Свидетельницей происшествия оказалась местная жительница Трейси Кронин, которая также работала медицинской сестрой.

Она вызвала скорую помощь и реанимировала пострадавшую до приезда врачей. Девушку госпитализировали, в больнице она провела полтора месяца, по заверениям медиков, ее удалось спасти только благодаря первой помощи, оказанной на пляже.

Ранее житель Китая выжил после того, как в него за пять минут два раза ударила молния.

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