Власти Швеции установили связь между повреждениями кабелей и трубопровода в Балтике

Власти Швеции утверждают, что телекоммуникационные кабели в Балтийском море между были повреждены в результате внешнего воздействия, передает канал SVT.

«Кабель был поврежден в результате внешнего воздействия», — сказал министр обороны Пол Юнсон, не уточнив конкретную причину повреждений.

С прошлой недели корабль ВМФ Швеции HMS Belos исследует поврежденный оптоволоконный кабель, проложенный по дну моря между Финляндией и Эстонией. Предварительный отчет уже представлен правительству, отмечает СМИ.

В правительстве Швеции при этом утверждают, что повреждения кабеля связи и газопровода Balticconnector связаны, передает Reuters.

Кабель связи принадлежит шведской компании Arelion. По ее данным, ущерб кабелю нанесли 7 октября во второй половине дня. Инцидент на газопроводе Balticconnector произошел 8 октября: операторы зафиксировали падение давления в морской части газопровода, клапаны газопровода перекрыли.

О том, что газопровод получил повреждения извне, также заявлял глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Ту же версию выдвинул и президент Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.