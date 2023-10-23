Бастрыкин поручил возбудить дело после поджога венков на мемориале в российском регионе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поджога венков на мемориале в Котласе Архангельской области. Об этом сообщает СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 октября в парке культуры и отдыха города. Несовершеннолетние подожгли венки у памятника воинам Великой Отечественной войны. Мемориалу были нанесены повреждения, которые потребуют восстановительно-реставрационных работ.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Архангельской области и НАО Попову А.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», — сообщили в ведомстве.

Следователи проводят процессуальную проверку. Центральный аппарат СК контролирует ход следствия.

Ранее в Подмосковье легковушка влетела в памятник воинам Великой Отечественной войны.