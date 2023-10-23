Украина принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области

На Украине планируют принудительно вывезти семьи с детьми из населенных пунктов, которые расположены на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области. Об этом заявил глава региональной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Родители отказываются вывозить детей. Принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Есть соответствующий проект приказа. Этот шаг согласован с военными», — сказано в сообщении.

Прокудин уточнил, что речь идет о прифронтовых населенных пунктах.

27 сентября военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал об эвакуации с Краснолиманского направления «важной персоны» Вооруженных сил Украины. Он отмечал, что это мог быть либо высокопоставленный офицер украинских войск, в том числе из числа генералов, либо важный зарубежный куратор.

В конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что будет проведена принудительная эвакуация больше 50 детей из двух районов Запорожской области.

До этого глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов говорил, что из Купянского района за несколько дней эвакуировали 204 жителя на фоне продвижения на этом направлении российской армии.

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