Мошенники «увели» аккаунт блогерши Акуны Мататы и украли деньги у подписчицы

Мошенники взломали аккаунт блогерши Акуны Мататы (Ольги Нечаевой) в соцсетях и ограбили ее подписчицу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, подписчица блогерши из Тульской области зашла на страницу Акуны Мататы и наткнулась на розыгрыш призов. Женщина перешла по ссылке и якобы выиграла более $3 тысяч, но для вывода средств злоумышленники попросили ее оплатить «конвертацию валюты».

Россиянка перевела аферистам 10 тысяч рублей, но так и не получила свой якобы выигрыш. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас аккаунт блогерши заблокирован, а преступников ищут.

Ранее мошенники при помощи новой схемы обокрали чемпионку мира по синхронному катанию.