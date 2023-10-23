Китаец попытался вывезти из России золотой песок внутри Power bank

В Благовещенске таможенники задержали китайца, который пытался вывезти из России на родину золотой песок внутри Power bank. Об этом сообщает ФТС.

По данным ведомства, 35-летний гражданин Китая планировал отбыть из Благовещенска в Хэйхэ на теплоходе. Во время сканирования багажа иностранца таможенники заметили в полости внешнего портативного аккумулятора желтый металлический песок.

Мужчина признался, что знал о запрете вывоза драгоценных металлов и намеренно спрятал золото в Power bank. По результатам экспертизы выяснилось, что металлический песок состоит из частиц золота и серебра. Его общий вес составил 266 граммов — это считается крупным размером для такой категории грузов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде. Теперь иностранцу грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее на Алтае задержали иностранца, пытавшегося вывезти из РФ тушу исчезающего бурого медведя в багажнике.