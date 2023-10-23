В 46 регионах России стартовала экологическая акция в честь Дня без бумаги

В 46 регионах России с 23 по 29 октября проходит экологическая акция «Неделя без бумаги», в рамках которой для россиян проведут обучение по экологии, мастер-классы, высадку деревьев и субботники, сообщает пресс-служба программы развития «Другое дело».

В рамках акции жители России, Беларуси и Казахстана не только сформируют экологичные привычки, но и пройдут большое обучение. В тему экологии участников будут погружать региональные кураторы в сфере экологии, а также лекторы Российского общества «Знание».

Также для жителей подготовили интерактивные задания и вопросы на экологическую тематику.

«Иногда сложно выработать экопривычки, потому что нам не хватает поддержки окружающих, наше желание вести новый образ жизни не воспринимают всерьез. Такие акции, как «Неделя без бумаги», помогают найти единомышленников, объединиться и почувствовать себя увереннее на пути к цели – более экологичному поведению», – отметил руководитель программы развития «Другое Дело» АНО «Россия – страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Организатором экологической акции является АНО «Центр поддержки социально значимых проектов «Меняющие мир».

Напомним, ежегодно в последний четверг октября по всему миру отмечается День без бумаги.