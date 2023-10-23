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Тутта Ларсен и Мари Добро сдали макулатуру в рамках акции «БумБатл»

Тутта Ларсен и Мари Добро сдали макулатуру в рамках акции «БумБатл»

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Экологический проект «БумБатл»

Знаменитая теле- и радиоведущая Тутта Ларсен и блогер Мари Добро посетили #НЕМУЗЕЙМУСОРА, чтобы сдать макулатуру в рамках Всероссийской акции «БумБатл».

Акция проходит по всей стране в партнерстве с движением «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология» в период с 10 октября по 15 ноября.

«Сегодня я нахожусь в удивительном пункте приема макулатуры – здесь также находится музей с невероятными экспонатами из мусора. Привезла сегодня все, что удалось собрать дома. И, признаться, когда я сама начала разделять отходы, для меня было открытием, какое большое количество можно отправлять на переработку. Участвуйте в «БумБатле», собирайте и сдавайте макулатуру, а также публикуйте посты об акции в ВК или ОК, а я, будучи в составе жюри, выберу топ-100 и топ-20 самых креативных участников», — отметила Мари Добро.

В этом году в состав звездного жюри, которое будет оценивать креативные посты в соцсетях, наряду с Мари Добро вошли Тутта Ларсен и Настя Кош. Посты в поддержку акции, которые претендуют на победу, должны быть опубликованы в период с 10 октября по 15 ноября текущего года с хештегами #БумБатл #НацпроектЭкология и #Экосистема.

Старт «БумБатла» был дан 10 октября. За первую неделю акции 15,5 тысяч участников смогли собрать почти 120 тонн макулатуры.

Ранее в Пензенской области высадили 35-миллионное дерево в рамках акции «Сохраним лес».

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