Самая старая собака в мире умерла в возрасте 31 года

В Португалии умер 31-летний пес, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Daily Mail.

Собака по кличке Боби умерла спустя пять месяцев после своего 31-го дня рождения. Это подтвердил владелец животного. В своих социальных сетях мужчина разместил фото с питомцем. Каких-либо других комментариев он не дал.

Боби был признан самым старым псом в феврале нынешнего года и прожил гораздо больше, чем другие представители вида. Как правило, они живут 12-14 лет. Предыдущим обладателем титула была чихуахуа из Огайо.

На день рождения Боби, который он отметил в мае, были приглашены более 100 человек. Некоторые из них специально приехали в страну, чтобы посетить это мероприятие.

Ранее в Британии в приют для животных попала кошка с двумя носами.