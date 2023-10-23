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Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты

Карьерный эксперт Валинуров: увеличить заработок можно с помощью консультаций

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Depositphotos

Чтобы повысить свой заработок, можно взять на себя дополнительные обязанности или начать консультировать людей в сфере своей работы, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Однако начать следует с рассмотрения возможности поменять работу, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Смену работы консультант назвал самым «простым и логичным способом» повысить зарплату. Также можно взять больше обязанностей на своей работе.

«Например, если вы отвечаете за логистику, то можно взять на себя задачи, связанные, например, с наймом персонала в вашем направлении, — отметил Валинуров. — Или если вы работаете в маркетинге, то можно взять на себя задачи, дополнительно связанные с пиаром, соцсетями, записью рилзов и так далее».

Также среди вариантов увеличить доход он назвал услуги консультанта в свой сфере. Клиентам может потребоваться консультация любого эксперта для улучшения своего бизнеса и открытия новых проектов, отметил Валинуров.

Кроме того, он посоветовал сделать какой-нибудь онлайн-курс, добавив, что для привлечения слушателей нужно будет хорошо его «упаковать» с помощью соцсетей.

Напомним, сегодня стало известно, что в Госдуме увидели риски дефицита региональных бюджетов из-за повышения зарплат. Депутаты предупредили, что региональные бюджеты могут не справиться самостоятельно с ростом расходов на повышение зарплат бюджетников.

Ранее сообщалось, что в 2024 году запланирована индексация зарплат оставшимся категориям бюджетников и работников федеральных учреждений. Выплаты вырастут на 4,5%.

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