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Россиян предупредили об опасных последствиях недоедания

Нутрициолог Матвеева: недоедание может привести к депрессии

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Shutterstock

Правильное питание, в результате которого организм будет получать необходимые макро- и микроэлементы, витамины и антиоксиданты, необходимо для здоровья человека. О том, к чему может привести недоедание, Pravda.Ru рассказала специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского Института Психоанализа Ольга Матвеева.

В случае потребления малого количества еды и необходимых полезных веществ организм может начать заимствовать белок из мышц в качестве источника энергии, в результате чего произойдет потеря мышечной массы, предупредила эксперт. Кроме того, может снизиться иммунитет, что сделает человека более уязвимыми перед болезнями. В случае недостатка кальция и витамина D, получаемых с едой, может начаться остеопороз и увеличиться риск переломов костей. Среди других последствий — депрессия, тревожность, нарушения пищевого поведения, например, булимия или анорексия.

По словам Матвеевой, симптомами недоедания являются потеря веса, слабость и усталость, проблемы с памятью и концентрацией внимания, сухость и шелушение кожи, ломкость волос и их выпадение, нарушение менструального цикла.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что неправильное питание является одной из самых вредных привычек, которые негативно сказываются на состоянии печени.

Ранее диетолог назвала главный фактор, запускающий механизмы ожирения.

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