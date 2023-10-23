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Риелтор рассказала, как правильно торговаться при аренде жилья

Риелтор Никитина: торговаться при аренде жилья нужно на этапе обсуждения деталей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Торговаться при аренде жилья лучше всего при обсуждении с собственником жилья деталей проживания. Об этом в беседе с РИАМО сообщила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина. Она подчеркнула, что любые нюансы, которые усложняют процесс заселения в квартиру, могут быть использованы для торга.

«Отличным поводом для получения скидки при аренде квартиры является наличие у собственника каких-либо усложняющих заключение сделки условий. Допустим, он хочет получить оплату сразу за несколько месяцев вперед, либо готов передать ключи не сразу, а через две-три недели», — привела пример Никитина.

Кроме того, по ее словам, можно попросить арендодателя уступить немного больше, чтобы сторговаться на меньшей скидке. Такой прием все еще работает, заключила эксперт.

До этого Никитина рассказала, как понравиться арендодателю. Она подчеркнула, что в общении с владельцем жилья ни в коем случае нельзя юлить и обманывать. По ее словам, нередки случаи, когда на осмотр приезжает один человек, а жить планирует другой.

Ранее риелтор назвала главные ошибки при сдаче квартиры в аренду.

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