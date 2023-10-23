Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин приехал в гости к ребенку и оказался в багажнике возлюбленного экс-супруги

В Петергофе мужчина приехал к экс-жене и оказался в багажнике машины ее партнера

close
100%
Shutterstock

В Петергофе мужчина хотел увидеться с ребенком, но не смог сделать это из-за нового возлюбленного бывшей жены. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Урицкого. Слесарь приехал к экс-супруге для того, чтобы провести время с младшим членом семьи. Вместо ребенка на улицу вышел 60-летний местный житель.

По словам самого пострадавшего, вместе с друзьями новый возлюбленный женщины избил слесаря, затем закрыл в багажнике машины. После этого петербуржца вывезли в лес в Ломоносовском районе, дали лопату и сказали копать.

Когда компания отвлеклась, мужчина убежал.

По версии правоохранителей, к произошедшему могут быть причастны 47-летний болгарин и 51-летний гражданин Узбекистана.

Ранее в Петербурге муж четыре года притворялся больным, чтобы выманивать у жены деньги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий