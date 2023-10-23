Врач перечислила главные причины частых простуд

За осенний, зимний и весенний сезоны в норме человек может простужаться только около трех раз. О том, с чем могут быть связаны частые простуды, «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Если человек постоянно находится в контакте с окружающими, у него напряженный график работы и он не высыпается, то будет болеть чаще», — отметила эксперт.

По ее словам, у людей, которые привыкли бодрствовать ночью, вырабатывается гормон стресса. При хроническом его выбросе у человека снижаются иммунитет и защитная функция организма в борьбе с окружающими вирусами.

Иммунолог советует соблюдать простые правила, чтобы реже болеть. Так, она рекомендует спать не менее 8–9 часов, соблюдать режим труда и отдыха и поменьше нервничать.

«Нужно научиться работать со стрессом, не заострять свое внимание на каком-то событии или ситуации. Ложиться [спать] лучше в 21–22 часа. <...> Важно, чтобы качество сна было хорошим, чтобы человек спал глубоко. Если у него высокий уровень стресса, начинаются проблемы с засыпанием. Также он часто просыпается. В итоге качество такого сна сводится к нулю, а это отражается на иммунитете», — заключила Ярцева.

До этого Ирина Ярцева говорила, что самой главной ошибкой, которую допускают люди при простуде, является продолжение активной деятельности.

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