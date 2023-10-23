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Прокуратура Петербурга ответила на запрос о безопасности городских ТРК

Депутат Романов: необходимо усилить санкции за нарушения пожарной безопасности

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Пресс-служба Михаила Романова

Прокуратура Санкт-Петербурга проверила торгово-развлекательные центры города после запроса депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаила Романова, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил Михаилу Романову, что органами прокуратуры проверены 57 торгово-развлекательных центра города, по результатам выявлено 477 нарушений законодательства, в целях устранения которых районными прокуратурами правообладателям объектов вынесено 48 представлений.

«Осуществление надзорных мероприятий по данному вопросу будет продолжено, устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры Санкт-Петербурга», — заявил Мельник.

Как отметил Михаил Романов, «необходимо исключить возможные чрезвычайные ситуации на объектах значительной категории риска в Санкт-Петербурге, чтобы в городе не возникло случаев, подобным во «Временах года».

«Проведенные проверочные мероприятия прокуратурой города выявили достаточное количество нарушений. Вопрос их устранения находится на особом контроле. Также необходимо рассмотреть законодательное повышение санкций за подобные нарушения, поскольку действующая система профилактики, как мы видим, недостаточно эффективна. Этот вопрос будет в ближайшее время обсужден на рабочей группе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ при комитете Госдумы по контролю», — сказал он.

Напомним, ранее депутат Романов направил в прокуратуру Санкт-Петербурга запрос на проведение проверки безопасности торгово-развлекательных комплексов города. Поводом для депутатского запроса стало трагическое происшествие в московском ТРК «Времена года». Причиной ЧП стали неисправные трубы горячего водоснабжения.

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