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На Кавказе конфликт пары закончился травмой у приехавшего на вызов полицейского

Mash Gor: на Кавказе мужчина избил партнершу и напал на приехавшего полицейского

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Кабардино-Балкарии мужчина ранил полицейского во время задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина проживал в гражданском браке вместе с возлюбленной, но спустя некоторое время союз распался. После разрыва местный житель пришел к бывшей партнерше.

В результате экс-возлюбленный проник в квартиру и избил женщину. На момент конфликта в квартире находился сын хозяйки, который вызвал полицию.

Правоохранители ворвались в квартиру. Несмотря на это, мужчина продолжал наносить травмы пострадавшей. Когда мужчина спускался по лестнице к машине полицейских, он напал на одного из сотрудников МВД с осколком.

Россиянин обратился в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим.

Ранее в Перми инвалида с ампутированными ногами осудили за нападение с ножом на знакомую.

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