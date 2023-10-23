Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве и Подмосковье в понедельник, 23 октября, ожидается до +8°С. В столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +6...+8°С. Ожидается слабый ветер.

В ночь на воскресенье столбики термометров будут показывать +1...+3°С. Ожидаются небольшие осадки. Прогнозируется северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 737 мм рт. ст.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в западных регионах страны наступил сезон предзимья, который обычно длится до середины декабря.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет погода в разных регионах страны в ноябре.

По ее словам, последний осенний месяц окажется неустойчивым, с резкими провалами в холод.

Ранее москвичам рассказали, пойдет ли снег до конца октября.