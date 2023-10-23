Россиянам рекомендовали не перезванивать на незнакомые номера

Ответные звонки на незнакомые номера могут привлечь дополнительное внимание мошенников, которые в такой ситуации получают информацию об активности абонента. Об этом предупредил руководитель продукта «Защитник» от сотового оператора МТС Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

По словам специалиста, с начала 2023 года количество спам-звонков увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год. При этом собеседник агентства подчеркнул, что перед ноябрьской «Черной пятницей» рекламщики активизируются еще больше.

«Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне», — подчеркнул Бийчук.

Также он добавил, что граждане могут изменить настройки в приложении мобильного оператора. Речь идет о выборе категорий, звонки в которых будут блокироваться или наоборот продолжат проходить без каких-либо препятствий.

В то же время специалист рекомендовал абонентам не оставлять свои контактные данные на ресурсах, доступ к которым имеет большое количество людей. Более того, для предотвращения непредвиденных ситуаций стоит сразу блокировать номера спамеров и сообщать о них операторам.

Как сказал представитель МТС, в прошлом на добавление того или иного номера в «черный список» на уровне сети могло понадобиться 72 часа. Однако сейчас эта услуга предоставляется в течение одного часа.

В конце собеседник агентства призвал россиян не перезванивать на незнакомые номера. В противном случае абонент может привлечь к себе еще больше нежелательного внимания, или номер может оказаться платным.

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